Самолёт "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Ташкенте из-за грозы

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Фото © Pixabay

Приземлиться пришлось из-за неблагоприятной погоды в аэропорту Душанбе, куда направлялся лайнер.

Самолёт А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, совершил вынужденную посадку в Ташкенте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя местного аэропорта.

Как уточняется, посадка была совершена из-за грозы в аэропорту назначения.

Борт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, в 6:10 (4:10 мск) вынужденно сел в Ташкенте. Причина — гроза в аэропорту назначения, — отметил собеседник агентства.

В настоящий момент экипаж готовится к вылету, пассажиры ожидают на борту.

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