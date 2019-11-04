Самолёт "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Ташкенте из-за грозы

Самолёт А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, совершил вынужденную посадку в Ташкенте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя местного аэропорта.
Как уточняется, посадка была совершена из-за грозы в аэропорту назначения.
— Борт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, в 6:10 (4:10 мск) вынужденно сел в Ташкенте. Причина — гроза в аэропорту назначения, — отметил собеседник агентства.
В настоящий момент экипаж готовится к вылету, пассажиры ожидают на борту.
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