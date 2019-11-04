В Омске семь человек пострадали при столкновении легковушки с автобусом

Как видно на фотографиях, капот легкового автомобиля превратился в груду искорёженного металла.

В Омске столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Mitsubishi. Семь человек пострадали. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по региону.

Отмечается, что ДТП произошло около 8:50 утра. Всего на момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 человек — работников предприятия.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель легковушки выехал на встречную полосу. В результате инцидента за медицинской помощью были вынуждены обратиться водитель иномарки и его спутница, а также водитель автобуса и четыре его пассажира.

На кадрах видно, как сильно пострадала от удара машина — её капот буквально превратился в груду искорёженного железа.