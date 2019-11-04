В Омске семь человек пострадали при столкновении легковушки с автобусом

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Фото © VK / ЧС Омск

Как видно на фотографиях, капот легкового автомобиля превратился в груду искорёженного металла.

В Омске столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Mitsubishi. Семь человек пострадали. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по региону.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-27650045_179987https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-27650045_179987" target="_blank">ЧС Омск</a></p>

Отмечается, что ДТП произошло около 8:50 утра. Всего на момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 человек — работников предприятия.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-27650045_179987https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-27650045_179987" target="_blank">ЧС Омск</a></p>

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель легковушки выехал на встречную полосу. В результате инцидента за медицинской помощью были вынуждены обратиться водитель иномарки и его спутница, а также водитель автобуса и четыре его пассажира.

На кадрах видно, как сильно пострадала от удара машина — её капот буквально превратился в груду искорёженного железа.

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