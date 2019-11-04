СМИ: В театре Вахтангова отменили спектакль из-за недомогания Василия Ланового

Скорая была вызвана сразу, но к моменту выхода Ланового на сцену улучшить его самочувствие не удалось.

В Государственном академическом театре имени Вахтангова отменили второй акт спектакля "Последние луны" из-за плохого самочувствия народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что актёр почувствовал недомогание накануне вечером перед своим выходом на сцену во втором акте. Сразу была вызвана скорая, но улучшить состояние Ланового к моменту его появления в спектакле не удалось.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. В 1985 году он получил звание народного артиста СССР, а в 2019-м — Героя Российской Федерации.