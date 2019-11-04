Регионы России начали отмечать День народного единства тематическими фестивалями

Эта памятная дата отмечается в России уже 14-й год. Праздник установлен в честь важного события в истории страны — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Жители российских регионов начали отмечать День народного единства — в рамках праздника по всей стране проходят творческие фестивали.

Одними из первых праздник встретили жители Хабаровского края. Так, в Хабаровске стартовал фольклорно-этнографический фестиваль, посвящённый обычаям и традициям народов России. На протяжении дня местные жители смогут побывать на показательных выступлениях по национальным видам спорта, попробовать блюда разных народностей, посетить выставки и мастер-классы.

В Забайкалье также подготовились к торжеству. В Чите к празднику пекари "Черновского хлебозавода" испекли маленькие караваи и установили их на четырёхметровой платформе, предложив горожанам продегустировать.

Как уточняет ТАСС, 3,5 тысячи человек собрались на главной площади города и попробовали блюда местных народов, а также поучаствовали в состязаниях и исполнили бурятский хоровод.

В Екатеринбурге с самого утра в рамках фестиваля культуры и искусства также проходят тематические мероприятия, концерты, выставки и шествия. В администрации пообещали, что в орбиту праздника помимо главных площадок будет вовлечено максимальное количество районных локаций, включая отдалённые территории.

Напомним, что в формате тематических фестивалей День народного единства отмечают уже четвёртый год.

Ранее Лайф сообщал, что в преддверии праздника первого ноября прошла акция, в рамках которой россияне написали этнографический диктант.