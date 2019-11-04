Лидеры семи стран АСЕАН не пришли на саммит с США

Только главы делегаций Таиланда, Вьетнама и Лаоса почтили своим присутствием встречу с американскими партнёрами.

Лидеры семи из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проигнорировали саммит АСЕАН — США, на котором представитель Вашингтона зачитал приглашение от президента Дональда Трампа посетить его в Штатах.

Как сообщает ТАСС, американский лидер отправил в Таиланд своего советника по вопросам национальной безопасности Роберта О'Брайена в качестве главы делегации, что значительно понизило уровень представительства США. Лишь лидеры трёх стран (Таиланд, Вьетнам и Лаос) почтили своим присутствием саммит АСЕАН — США. Остальные же главы делегаций предпочли заняться другими делами.

Саммит АСЕАН проходит в Бангкоке со второго по четвёртое ноября.