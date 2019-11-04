Погода в Москве "опоздает" на 1,5 месяца и установит "сумасшедший" рекорд

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Такое аномальное потепление для ноября может стать рекордным за последние 140 лет.

В Москве пятого ноября температура воздуха прогреется до аномальных 14 градусов тепла и установит абсолютный рекорд за последние 140 лет.

Во вторник температура достигнет сумасшедших значений: ночью — семь-девять градусов, днём — 1214 градусов. Это значения третьей декады сентября. Почти на 1,5 месяца мы отстаём от графика во вторник, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура превысит климатическую норму на 8−9 градусов.

— Прежний максимум для пятого ноября в Москве был зафиксирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до плюс 10,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Уточняется, что высокие температуры в начале ноября будут сопровождаться ветром и осадками.

— Затем последует постепенное понижение температуры. На один-два градуса будет понижаться каждый день. В ночь на субботу уже прогнозируем, что температура будет от 0 до плюс 5 градусов, добавил Вильфанд.

Сегодня, четвёртого ноября, москвичей ждут сильный ветер и небольшой дождь.

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