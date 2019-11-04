Погода в Москве "опоздает" на 1,5 месяца и установит "сумасшедший" рекорд

Такое аномальное потепление для ноября может стать рекордным за последние 140 лет.

В Москве пятого ноября температура воздуха прогреется до аномальных 14 градусов тепла и установит абсолютный рекорд за последние 140 лет.

— Во вторник температура достигнет сумасшедших значений: ночью — семь-девять градусов, днём — 12−14 градусов. Это значения третьей декады сентября. Почти на 1,5 месяца мы отстаём от графика во вторник, — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура превысит климатическую норму на 8−9 градусов.

— Прежний максимум для пятого ноября в Москве был зафиксирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до плюс 10,3 градуса, — сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Уточняется, что высокие температуры в начале ноября будут сопровождаться ветром и осадками.

— Затем последует постепенное понижение температуры. На один-два градуса будет понижаться каждый день. В ночь на субботу уже прогнозируем, что температура будет от 0 до плюс 5 градусов, — добавил Вильфанд.

Сегодня, четвёртого ноября, москвичей ждут сильный ветер и небольшой дождь.