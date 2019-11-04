Медведев поздравил россиян с Днём народного единства

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Фото © VK/ Дмитрий Медведев

К записи премьер прикрепил две фотографии: одну — из иллюминатора самолёта, а вторую — на фоне судна с надписью "Россия".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днём народного единства.

С праздником, с Днём народного единства! — написал глава правительства на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

К поздравительной записи премьер прикрепил снимок из самолёта и своё фото на фоне воздушного судна с надписью "Россия".

<p>Фото © VK/ <a href="https://sun1-91.userapi.com/c853528/v853528990/152ac1/IT1IXgfHpyY.jpg" target="_blank">Дмитрий Медведев</a></p>

День народного единства стал официальным праздником в России в 2005 году. Дата четвёртое ноября была выбрана в знак памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от польской интервенции. 22 октября (четвёртое ноября по новому стилю) ополченцы победили в битве на Девичьем поле польско-литовское войско великого гетмана Яна Ходкевича, что предопределило падение захватчиков.

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