Медведев поздравил россиян с Днём народного единства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днём народного единства.
— С праздником, с Днём народного единства! — написал глава правительства на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
К поздравительной записи премьер прикрепил снимок из самолёта и своё фото на фоне воздушного судна с надписью "Россия".
День народного единства стал официальным праздником в России в 2005 году. Дата четвёртое ноября была выбрана в знак памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от польской интервенции. 22 октября (четвёртое ноября по новому стилю) ополченцы победили в битве на Девичьем поле польско-литовское войско великого гетмана Яна Ходкевича, что предопределило падение захватчиков.
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