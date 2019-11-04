В Сети высмеяли обещание сделать Украину державой: Руки сами тянутся к попкорну

Пользователи социальных сетей высмеяли экс-главу МИД Украины Павла Климкина, который обещал сделать из Незалежной державу "назло всем". Своими мнениями они поделились в "Твиттере".
Павлуша, назло делают только детки. Поэтому у вас (у украинской "элиты") ничего и не получается. Вы — недоросли! Когда вас слушаешь, руки сами тянутся к попкорну!
"А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу" (климкин)😎😉😂 https://t.co/M1ffVTuCjO— Петрова Валентина (@Abamelek82) November 4, 2019
Назло можно только уши отморозить
Читаю: "Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто не верит в страну"(с)— De_Gabriak (@CheruDeGabriak) November 4, 2019
Хоть "на слабо" что-то сделают, причем, сами.
Вы этим почти 30 лет занимаетесь. И скатываетесь всё ниже и ниже... Может, хватит позориться?
Напомним, ранее Климкин призвал сделать Незалежную великим государством назло всем, кто в это не верит.
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