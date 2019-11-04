В Сети высмеяли обещание сделать Украину державой: Руки сами тянутся к попкорну

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Пока одни удивлялись, чем же до этого были заняты власти страны, другие с сарказмом отвечали на посыл бывшего министра.

Пользователи социальных сетей высмеяли экс-главу МИД Украины Павла Климкина, который обещал сделать из Незалежной державу "назло всем". Своими мнениями они поделились в "Твиттере".

Павлуша, назло делают только детки. Поэтому у вас (у украинской "элиты") ничего и не получается. Вы — недоросли! Когда вас слушаешь, руки сами тянутся к попкорну!

Назло можно только уши отморозить

Вы этим почти 30 лет занимаетесь. И скатываетесь всё ниже и ниже... Может, хватит позориться?

Напомним, ранее Климкин призвал сделать Незалежную великим государством назло всем, кто в это не верит.

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