Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Официально артист признал факт отцовства над Эвелин девять лет назад, когда ей было четыре года.

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пиар-директора певца.

— Это правда. Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию, но пока не готовы комментировать, — сказала концертный директор артиста.

Напомним, у Польны и Клявера был непродолжительный роман, в результате которого на свет появилась их общая дочь. Клявер официально признал факт отцовства только в 2010 году, когда девочке было четыре года.