В Забайкалье задержали четвёртого подростка по делу об убийстве и изнасиловании

Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование этого жестокого преступления под личный контроль. Для помощи в установлении обстоятельств трагедии в Читу прибыли криминалисты из Москвы.

В Забайкалье задержан четвёртый фигурант дела о жестоком убийстве мужчины и изнасиловании его жены. Как и другие задержанные, это подросток, ему 15 лет.

— Вчера, третьего ноября, по подозрению в причастности к совершению данного преступления был задержан четвёртый фигурант, 15-летний житель этого же села, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и решат вопрос о мере пресечения.

Напомним, 27 октября подростки ворвались в частный дом в одном из сёл Кыринского района, где жестоко изнасиловали женщину, а её 40-летнего мужа избили до смерти. Троих нападавших нашли в тот же день — это подростки 16 и 15 лет. Им уже предъявлены обвинения, двоих заключили под стражу, третий находится под домашним арестом.