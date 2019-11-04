Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о её здоровье: Она в другом измерении

Болезнь Альцгеймера наложила на женщину отпечаток, и родным не хочется выводить её в свет в таком виде.

Актриса Маргарита Терехова находится в стабильно тяжёлом состоянии, поэтому близкие не показывают её публике, признался её сын Александр в эфире программы "Звёзды сошлись".

По его словам, заботиться о матери ему помогает сестра. Сейчас актриса часто просто молча лежит и время от времени улыбается. Гулять самостоятельно она "уже не может". Сын Тереховой добавил, что результаты последнего обследования свидетельствуют о том, что Маргарите едва ли станет лучше.

— Сейчас она в другом своём измерении. Процесс начался примерно восемь лет назад. Прогноз врачей один: лучше точно не будет, — рассказал Александр.

Он также отметил, что артистку часто навещают родственники и знакомые.

Ранее Лайф сообщал, что Союз кинематографистов России начал сбор денег для актрисы Тереховой, страдающей болезнью Альцгеймера.