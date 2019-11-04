Россиян не было на борту норвежского сухогруза, атакованного пиратами

Граждан России не было среди членов экипажа норвежского судна, на которое напали пираты у берегов Бенина.

— Мы запрашивали информацию у местных властей, они сообщили, что там российских граждан нет, исключительно весь экипаж состоял из филиппинцев, то есть девять человек, которых они захватили, это тоже граждане Филиппин, — сообщили РИА "Новости" в Посольстве РФ в Бенине.

Напомним, норвежская судоходная компания сообщила о том, что на их судно MV Bonita в субботу утром напали пираты. Девять членов экипажа были похищены.