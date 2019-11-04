Православные отмечают День чудотворной Казанской иконы Божией Матери

Считается, что образ часто помогал России во времена бедствий и войн. Так, именно эту икону несли войска народного ополчения, собранные Мининым и Пожарским, в 1612 году перед битвой с поляками.

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божией Матери — одной из самых чтимых икон Русской православной церкви.

Согласно преданию, в 1579 году после пожара в Казани Божья Матерь явилась перед девятилетней девочкой Матроной и указала ей, где находится икона. Вскоре на месте одного из домов откопали нетронутый образ Девы Марии.

Спустя время на этом месте построили Богородицкий девичий монастырь. Считается, что чудотворная икона не раз спасала Россию во время бедствий и войн. Так, например, 4 ноября 1612 года войска народного ополчения под командованием князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина несли перед собой Казанскую икону, а затем победили польских интервентов в битве на Девичьем поле и положили конец Смутному времени. А в 1709 году царь Пётр I молился образу о даровании победы в Полтавской битве.

Считается, что в этот день нельзя заниматься физическим трудом, в том числе уборкой и стиркой. Также в праздник не одалживают и не занимают денег, не меняют и не продают жильё. 4 ноября нельзя ругаться с близкими и думать о плохом, кроме того, не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу. А девушкам в День Казанской иконы не советуют ходить на кладбище и горевать об умерших.