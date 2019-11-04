Белорусы устроили забег "на выживание" за бесплатными бургерами — видео

Жители белорусского Витебска устроили бег наперегонки за бесплатными бургерами на открытии первого в городе ресторана быстрого питания KFC. Кадры "забега на выживание" появились в соцсетях.
В этот день (открытие состоялось первого ноября) первым трём посетителям пообещали подарить сертификаты на сто белорусских рублей, а следующим трёмстам — бесплатные обеды.
Похожие истории происходят и в России. Так, жители Самары устроили давку в магазине из-за весов по 99 рублей. Ещё одна битва на распродаже произошла в начале сентября во Владикавказе. Люди толкались и давили друг друга за одежду по рублю.
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