Более 3 тысяч преступлений раскрыли в Москве с помощью системы распознавания лиц

По словам сотрудников ведомства, такие технологии позволяют автоматизировать процесс поиска подозреваемых и сделать его более эффективным.

Система наблюдения с распознаванием лиц в этом году помогла столичным полицейским раскрыть более трёх тысяч преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

— Развитие систем биометрической идентификации проводится в рамках правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". На сегодня эта система работает эффективно. С начала 2019 года с помощью неё в столице было раскрыто 3249 преступлений, — цитирует сообщение ТАСС.

Представитель полиции добавил, что технологии с распознаванием лиц открывают новые возможности для раскрытия преступления, поиска и задержания подозреваемых, так как теперь процесс можно автоматизировать.

Ранее первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщал, что МВД планирует увеличить количество камер наблюдения в общественных местах.