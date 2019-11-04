Путин поприветствовал участников выставки "Память поколений"

Он отметил, что представленные в Московском центральном Манеже полотна, фотографии и кадры кинохроники имеют огромную художественную, культурную, историческую ценность.

Президент РФ Владимир Путин передал приветственное послание гостям и участникам выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". Текст обращения опубликовали на сайте Кремля.

Оценив труд инициаторов и организаторов мероприятия, российский лидер отметил, что представленные на выставке полотна, фотографии и кадры кинохроники имеют огромную художественную, культурную, историческую ценность.

— Отрадно, что впервые в одной экспозиции удалось собрать столь впечатляющее количество талантливых произведений, созданных как свидетелями и участниками тех героических событий, так и представителями послевоенных поколений, — сообщается в "Телеграмме".

Глава государства также выразил уверенность в том, что подвиг народа в годы Великой Отечественной войны будет и в дальнейшем вдохновлять россиян на создание новых произведений искусства.

Выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" открылась в Московском центральном Манеже четвёртого ноября. Мероприятие проходит в рамках выставки-форума "Православная Русь — к Дню народного единства", которая продлится с 4 по 28 ноября.

Лайф сообщал, что под крышей ЦВЗ "Манеж" будет собрано около 280 особо ценных экспонатов из 50 музеев России — от Владивостока до Калининграда.