Диетолог рассказала о полезных рыбных консервах

По словам медика, людям старше 40 лучше употреблять салат с жирными рыбными консервами, а не с тунцом.

Жирные кислоты Омега-3, витамин D и микроэлементы, содержащиеся в рыбных консервах, полезны для сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и иммунной систем. Об этом рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания Татьяна Солнцева.

По словам медика, также в рыбных консервах много белка. Лидером по его содержанию является тунец.

— Белок тунца содержит практически все незаменимые аминокислоты и усваивается нашим организмом на 95%. При этом тунец достаточно низкокалорийный продукт. Поэтому рекомендуется для питания спортсменов, людей, ведущих активный образ жизни, и тех, кто стремится снизить массу тела, — сказала врач "Аргументам и фактам".

Диетолог добавила, что больше всего белка в большеглазом тунце. Чуть менее — в голубом и желтопёром. А вот полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот в тунце не так много. Здесь впереди всех печень трески. Также достаточно омеги-3 в сайре, горбуше и кальмарах. Медик отмечает, что людям старше 40 лучше употребить салат с жирными рыбными консервами, а не с тунцом.

Солнцева не рекомендует покупать консервированную рыбу в томатном соусе и со всякими добавками, потому что в них содержание полезных элементов может изменяться, что повышает риск нарушения баланса кислот.

По словам врача, несмотря на всю пользу, ежедневно рыбные консервы всё же есть не стоит, ведь в них много соли, а, как было сказано пару дней назад, употребление в день более пяти граммов соли может привести к плохим последствиям.