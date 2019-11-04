Суд Якутии прекратил производство по делу экс-начальника рудника "Мир"

Верховный суд Якутии прекратил производство по делу покончившего с собой в СИЗО Алексея Бурксера, экс-начальника рудника "Мир", на котором в 2017 году из-за прорыва дамбы погибло восемь горняков.

— Отменена мера пресечения и прекращено производство по делу в отношении бывшего начальника рудника "Мир" Мирнинского ГОК АК "Алроса", — сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в августе 2017 года в рудник "Мир" в Якутии прорвалась вода, более 150 горняков оказались заблокированы в шахте. В результате ЧП погибло восемь человек. В их смерти обвинили экс-начальника рудника Алексея Бурксера, который знал о возможном прорыве, но никаких действий не предпринял. В начале октября 2019 года его нашли мёртвым в СИЗО с признаками суицида.