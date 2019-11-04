В России зафиксирован рекордный иск — на 100 трлн рублей

К сожалению для заявителя, суд отказал в удовлетворении его требований. Информации об обжаловании решения пока не поступало.

В Оренбургской области зафиксировали рекордный для России судебный иск о моральном ущербе — на 100 триллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.

— Должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей, — рассказали в пресс-службе.

Эта сумма превышает пять годовых федеральных бюджетов России. 14 октября суд отказал в удовлетворении иска. Будет ли заявитель обжаловать это решение, пока не известно.

С января 2019 года в 4,6 тысячи исков, поданных к приставам, фигурировала сумма в 4,6 миллиарда рублей. Из них удовлетворили 700 заявлений на 339 миллионов рублей.