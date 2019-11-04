В Приморье легковушка разбилась всмятку о трактор, погибло три человека

Водитель легкового автомобиля ранее дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

На федеральной трассе Хабаровск — Владивосток Toyota врезалась в трактор, в результате ДТП погибли водитель легковушки и его двое пассажиров, один из них — четырёхлетний ребёнок.

— Установлено, что за рулём автомобиля Toyota Prius находился 28-летний мужчина. Двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, водитель совершил столкновение с трактором Lovol, двигавшимся в попутном направлении, — сообщили в пресс-службе МВД по Приморскому краю.

Уточняется, что водитель Toyota имел стаж вождения два года и ранее дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ещё одно ДТП произошло сегодня в Омске: столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В результате происшествия пострадало семь человек.