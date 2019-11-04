Жители Лобни вышли на митинг против новой ВПП Шереметьево у жилых домов — видео

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340 местных жителей намерены подать коллективный иск в суд и добиться решения проблемы.

В подмосковном городе Лобне проходит митинг против новой взлётно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, которую построили рядом с жилыми домами.

<p>Фото © LIFE</p>

Как стало известно Лайфу, 340 местных жителей планируют подать коллективный иск в суд в связи с этой ситуацией. Нынешний митинг был стихийным и, как говорят сами люди, пробным. Позже они хотят согласовать мероприятие официально.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, ранее жители подмосковной деревни Дубровки едва не перекрыли новую ВПП Шереметьево, потому что их не расселили с непригодной для жилья территории. Третья взлётно-посадочная полоса аэропорта была открыта 19 сентября. Решение о её строительстве было принято ещё в 2009 году, однако сроки неоднократно переносились.

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