Жители Лобни вышли на митинг против новой ВПП Шереметьево у жилых домов — видео

340 местных жителей намерены подать коллективный иск в суд и добиться решения проблемы.

В подмосковном городе Лобне проходит митинг против новой взлётно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, которую построили рядом с жилыми домами.

Как стало известно Лайфу, 340 местных жителей планируют подать коллективный иск в суд в связи с этой ситуацией. Нынешний митинг был стихийным и, как говорят сами люди, пробным. Позже они хотят согласовать мероприятие официально.

Напомним, ранее жители подмосковной деревни Дубровки едва не перекрыли новую ВПП Шереметьево, потому что их не расселили с непригодной для жилья территории. Третья взлётно-посадочная полоса аэропорта была открыта 19 сентября. Решение о её строительстве было принято ещё в 2009 году, однако сроки неоднократно переносились.