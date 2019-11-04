Лановой рассказал о самочувствии после того, как ему стало плохо на сцене

По его словам, во время спектакля у него повысилось давление, однако вовремя подоспевшие медики спасли положение.

Актёр Василий Лановой заявил, что чувствует себя намного лучше после внезапного недомогания, из-за которого накануне пришлось прервать спектакль.

Артист объяснил, что во время представления в Театре имени Вахтангова у него повысилось давление.

— Слава богу, скорая прибыла вовремя, мне оказали первую помощь. Сейчас уже всё хорошо, чувствую себя отлично, готов работать, — рассказал Лановой "Вечерней Москве".

Ранее Лайф сообщал, что из-за плохого самочувствия народного артиста СССР в Театре имени Вахтангова 3 ноября отменили второй акт спектакля "Последние луны".