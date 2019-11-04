Два новгородца убили беременную девушку и сожгли квартиру с её телом

Также злоумышленники украли её украшения. Они знали, что их знакомая находится на пятом месяце беременности.

Два жителя Нижнего Новгорода убили беременную знакомую, после чего подожгли квартиру с её телом.

— По версии следствия, нетрезвые подозреваемые находились в квартире потерпевшей. Поссорившись с ней на бытовой почве, они нанесли хозяйке множественные удары ножом по телу, после чего похитили принадлежащие ей украшения. При этом оба злоумышленника знали о том, что женщина находилась в состоянии беременности, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в квартире матери девушки, к которой она попросилась пожить на несколько дней, сообщил источник Лайфа. Также стало известно, что погибшая находилась на пятом месяце беременности.

Очевидцы во время пожара видели мужчину в синей спецодежде, который спускался по пожарной лестнице. Этот мужчина заявил, что в горящей квартире никого нет.

Двое подозреваемых в убийстве задержаны и арестованы. СК продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.