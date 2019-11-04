Гостям праздничного приёма в Кремле подарят шоколад с Мининым и Пожарским

В рамках празднования пройдёт вручение государственных наград за заслуги в укреплении мира и сотрудничества России с другими странами.

Гостей приёма в Кремле по случая празднования Дня народного единства угостят символическим шоколадом с изображением памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Также гости смогут попробовать салат из карельской форели с огурцами, свекольные пельмени с перепёлкой, морского окуня с овощами, воронежскую говядину с печёным картофелем и мороженое из белого шоколада.

На приёме запланирована концертная программа, в рамках которой выступят хор Сретенского монастыря, группа "Любэ", симфонический оркестр Москвы и другие артисты.

Также сегодня в Кремле президент РФ Владимир Путин вручит ордена Дружбы и медали Пушкина за особые заслуги в укреплении мира, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и другими странами.

Ранее президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади и посетил выставку в Манеже.