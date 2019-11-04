К поискам пропавшего с двумя детьми уфимца подключились Росгвардия и авиация

90

Фото © Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан

Мужчину и детей не могут найти уже более недели. Следствие не исключает, что он мог утопить сыновей.

Пятьдесят сотрудников башкирского управления Росгвардии и авиация ведомства присоединились к поискам пропавшего в Уфе с двумя детьми Артёма Мазова.

Росгвардейцы внимательно изучают территорию вместе с взаимодействующими службами, поисковыми отрядами и добровольцами из числа местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что 26 октября 37-летний уфимец вышел из дома вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет и не вернулся. Позже его автомобиль обнаружили в лесу. Следствие не исключает, что мужчина мог утопить сыновей. Этой же версии придерживается и сама супруга пропавшего. По её словам, мужчина имеет психические отклонения, а до исчезновения она сообщила ему, что хочет развестись.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×