К поискам пропавшего с двумя детьми уфимца подключились Росгвардия и авиация

Пятьдесят сотрудников башкирского управления Росгвардии и авиация ведомства присоединились к поискам пропавшего в Уфе с двумя детьми Артёма Мазова.
— Росгвардейцы внимательно изучают территорию вместе с взаимодействующими службами, поисковыми отрядами и добровольцами из числа местных жителей, — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что 26 октября 37-летний уфимец вышел из дома вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет и не вернулся. Позже его автомобиль обнаружили в лесу. Следствие не исключает, что мужчина мог утопить сыновей. Этой же версии придерживается и сама супруга пропавшего. По её словам, мужчина имеет психические отклонения, а до исчезновения она сообщила ему, что хочет развестись.
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