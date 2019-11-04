В Москве проходит "Русский марш"

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Организаторы мероприятия ожидают, что в шествии примут участие до пяти тысяч человек.

На юго-востоке Москвы начался ежегодный марш русских националистов, посвящённый Дню народного единства.

<p>Фото © LIFE</p>

Проведение мероприятия разрешено столичными властями. На всём участке маршрута движение полностью перекрыто. Организаторы шествия из незарегистрированной партии "Третья альтернатива" ожидают, что в нём примут участие до пяти тысяч человек.

<p>Фото © LIFE</p>

4 ноября в России отмечается День народного единства. Официальным праздником он стал в 2005 году. Дата была выбрана в знак памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина разбило иностранных интервентов и положило конец Смутному времени.

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