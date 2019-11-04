В Москве проходит "Русский марш"

Организаторы мероприятия ожидают, что в шествии примут участие до пяти тысяч человек.

На юго-востоке Москвы начался ежегодный марш русских националистов, посвящённый Дню народного единства.

Проведение мероприятия разрешено столичными властями. На всём участке маршрута движение полностью перекрыто. Организаторы шествия из незарегистрированной партии "Третья альтернатива" ожидают, что в нём примут участие до пяти тысяч человек.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Официальным праздником он стал в 2005 году. Дата была выбрана в знак памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина разбило иностранных интервентов и положило конец Смутному времени.