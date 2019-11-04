Россиянку осудили в Белоруссии на 17 лет за провоз 100 кг экстази

Брестский суд приговорил россиянку к 17 годам колонии за провоз через границу 100 килограммов экстази и 550 граммов гашиша. Это крупнейшая за последние 25 лет партия психотропов и наркотиков.

— Судом назначено окончательное наказание ... в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы Брестского областного суда.

Россиянка пыталась провезти через польско-белорусскую границу рекордную партию наркотиков в мае, брестские таможенники нашли в её авто более 100 килограммов экстази и 550 граммов гашиша.