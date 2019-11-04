Путин: Самая прочная основа развития России — сплочённость и верность ценностям

Президент вспомнил героев прошлого и поздравил всех россиян с Днём народного единства.

Президент РФ Владимир Путин во время торжественного приёма в Кремле поздравил россиян с Днём народного единства и отметил, что самая прочная основа успешного развития страны — это сплочённость общества и взаимное уважение.

— Самая прочная, надёжная основа успешного развития России — это сплочённость нашего общества, это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей, — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что ополченцы XVII века оставили потомкам немеркнущий пример великого поступка, когда превыше всего ставилась родина и её судьба.

— Именно преданность отечеству питала волю и решимость наших предков, которые более четырёх веков назад объединились в народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, — сказал Путин, выступая в Кремле.

Также Путин вручил ордена Дружбы и медали Пушкина за особые заслуги в укреплении мира, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и другими странами. Премия за вклад в укрепление единства российской нации присуждена социологу Леокадии Дробижевой, руководителю Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук.

Ранее президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади и посетил выставку в Манеже.

День народного единства стал официальным праздником в России в 2005 году. Дата была выбрана в знак памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от польской интервенции. 22 октября (четвёртое ноября по новому стилю) ополченцы победили в битве на Девичьем поле польско-литовское войско великого гетмана Яна Ходкевича, что предопределило падение захватчиков.