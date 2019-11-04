Следовавший из Петербурга в Узбекистан самолёт вынужденно сел в Самаре

Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Он будет госпитализирован, а лайнер продолжит полёт после дозаправки.

Самолёт Boeing 757 авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший по маршруту Санкт-Петербург — Ургенч, совершил экстренную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Самары, — рассказал источник.

Отмечается, что пассажир будет госпитализирован, а лайнер после дозаправки продолжит полёт.

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