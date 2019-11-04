Как регионы России празднуют День народного единства — фоторепортаж

В этот день в городах проходят шествия, мастер-классы и концерты, где можно ближе познакомиться с культурой, традициями и кухней разных народов.

По всей территории России четвёртого ноября проходят торжества в честь Дня народного единства. Лайф публикует фоторепортаж о том, как праздник отмечают во всех уголках страны.

Так, в Камчатском крае в мероприятиях приняло участие около 6500 человек. Важной частью торжества стал праздник нерпы или День морского зверя Хололо. В этот день принято проводить специальные обряды и подносить дары морю, земле и вулканам. Участники народных гуляний смогли попробовать шурпу из нерпы и угоститься местным чаем.

В Сахалинской области в праздничных мероприятиях приняло участие более 8500 человек. Здесь День народного единства начался с масштабного шествия, которое стартовало у Воскресенского собора. На главной площади областного центра выставили икону Казанской Божией Матери, чтобы каждый мог подойти на поклон. Для гостей праздника также подготовили концерт с участием местных творческих коллективов и фестиваль народной кухни.

Жители Владивостока провели грандиозный митинг-концерт у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". В рамках фестиваля, получившего название "Мы едины", запустили несколько площадок, в тематических мероприятиях приняло участие около 4000 человек.

Пекари Читы поздравили земляков огромным четырёхметровым караваем. Отведать одно из самых известных угощений и оценить мастерство работников "Черновского хлебозавода" смогли все желающие.

В День народного единства в Великом Новгороде также прошёл региональный форум гражданских инициатив, а в Благовещенске торжество отметили концертом "Мы — сердце великой страны". В Орле четвёртого ноября в рамках фестиваля "Хороводы России" провели акцию "Хоровод единства".

Ранее Лайф рассказывал, как регионы России начали отмечать День народного единства.