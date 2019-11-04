На место инцидента было направлено 10 пожарных расчётов. О пострадавших информации нет.

На ереванском аэродроме Эребуни загорелась крыша ангара российской военной базы Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о возгорании поступил в 13:33 по московскому времени. К месту происшествия были направлены 10 пожарных расчётов и оперативная группа Национального центра кризисного управления. О пострадавших не сообщается.

Эребуни — с 1995 года аэродром совместного базирования Армении и России, расположен в непосредственной близости от столицы Армении — города Еревана.