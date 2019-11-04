Появилось новое видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

Телеграм-канал Mash публикует новые кадры с места убийства бывшего градоначальника Киселёвска Сергея Лаврентьева.
На записи, зафиксированной камерами наблюдения, видно, как экс-мэр вместе с работником идёт вдоль забора. Также можно разглядеть перестрелку.
Напомним, 59-летний Лаврентьев был убит неизвестными налётчиками возле дома. По одной из версий, они хотели его ограбить. Также сообщалось, что мужчина успел выстрелить в одного из нападавших. Лайф опубликовал видео расправы над бывшим мэром и сумел восстановить картину его убийства.
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