Появилось новое видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

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На записи видно, как Лаврентьев вместе с работником идёт вдоль забора, пока внезапно не начинается перестрелка.

Телеграм-канал Mash публикует новые кадры с места убийства бывшего градоначальника Киселёвска Сергея Лаврентьева.

На записи, зафиксированной камерами наблюдения, видно, как экс-мэр вместе с работником идёт вдоль забора. Также можно разглядеть перестрелку.

Напомним, 59-летний Лаврентьев был убит неизвестными налётчиками возле дома. По одной из версий, они хотели его ограбить. Также сообщалось, что мужчина успел выстрелить в одного из нападавших. Лайф опубликовал видео расправы над бывшим мэром и сумел восстановить картину его убийства.

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