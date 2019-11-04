Украинский депутат пригрозил отрезать голову прохожему — видео

Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива пообещал обезглавить прохожего, обратившегося к нему с вопросом. Кадры с места инцидента опубликовал журналист Денис Казанский.
В ролике политик в сопровождении неизвестного собирается сесть в свой джип, когда прохожий внезапно спрашивает его, не пытается ли он спрятаться от народа.
— Ты что, придурок? Я тебе сейчас голову отрежу, — пригрозил ему Кива.
В подписи к посту Казанский посетовал, что "в цивилизованной стране" история кончилась бы не только сложением мандата для самого депутата, но и политическим крахом его фракции, однако украинцы "не только стерпят, но и проголосуют".
Кива на инцидент отреагировал и подчеркнул, что не нарушил закон. Он добавил, что видео зафиксировало его реакцию на "многочисленные, системные и хорошо подготовленные провокации", которыми его пытаются задеть. Депутат также уточнил, что рядом с ним в момент инцидента находился не охранник, а его помощник.
— Я и дальше буду защищать свои честь и достоинство, а также моей семьи всеми приемлемыми и возможными способами. И если я нарушу закон, я всегда готов отвечать за свои поступки, — написал он в "Фейсбуке".
Политик уверен, что преследования он навлёк на себя из-за призывов расследовать дело в отношении Сергея Стерненко, бывшего лидера одного из подразделений запрещённого в РФ "Правого сектора"*.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России по решению Верховного суда.
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