Украинский депутат пригрозил отрезать голову прохожему — видео

Сам политик заявил, что видео зафиксировало его реакцию на "многочисленные, системные и хорошо подготовленные провокации", которыми его пытаются задеть.

Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива пообещал обезглавить прохожего, обратившегося к нему с вопросом. Кадры с места инцидента опубликовал журналист Денис Казанский.

В ролике политик в сопровождении неизвестного собирается сесть в свой джип, когда прохожий внезапно спрашивает его, не пытается ли он спрятаться от народа.

— Ты что, придурок? Я тебе сейчас голову отрежу, — пригрозил ему Кива.

В подписи к посту Казанский посетовал, что "в цивилизованной стране" история кончилась бы не только сложением мандата для самого депутата, но и политическим крахом его фракции, однако украинцы "не только стерпят, но и проголосуют".

Кива на инцидент отреагировал и подчеркнул, что не нарушил закон. Он добавил, что видео зафиксировало его реакцию на "многочисленные, системные и хорошо подготовленные провокации", которыми его пытаются задеть. Депутат также уточнил, что рядом с ним в момент инцидента находился не охранник, а его помощник.

— Я и дальше буду защищать свои честь и достоинство, а также моей семьи всеми приемлемыми и возможными способами. И если я нарушу закон, я всегда готов отвечать за свои поступки, — написал он в "Фейсбуке".

Политик уверен, что преследования он навлёк на себя из-за призывов расследовать дело в отношении Сергея Стерненко, бывшего лидера одного из подразделений запрещённого в РФ "Правого сектора"*.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России по решению Верховного суда.