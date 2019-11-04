Путин: Русский мир и русская культура открыты к сотрудничеству

Русский мир и русская культура всегда открыты к сотрудничеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград российским и иностранным гражданам в Кремле по случаю празднования Дня народного единства.
— Изначально русская культура и русское государство становились на ноги как многонациональные и многоконфессиональные. Так русский мир выглядит внутри себя и так он проявляет себя вовне, — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что русский мир и русская культура всегда были обращены вовнутрь и всегда были очень многогранными. Президент поблагодарил жителей страны и иностранных друзей за вклад, который они вносят в развитие сотрудничества между Россией и зарубежными партнёрами, и ещё раз поздравил всех с праздником.
Ранее Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади и посетил выставку в Манеже.
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