Пропавший две недели назад молодой челябинец найден мёртвым

21-летнего жителя Челябинска, пропавшего почти две недели назад, нашли мёртвым. Как сообщает 74.ru, тело молодого человека нашли в реке 4 ноября.

Волонтёры осматривали берег в районе, где парня видели в последний раз. Тело обнаружили недалеко от моста.

— Сегодня было найдено тело. Опознания родителями ещё не было, — уточнила координатор поискового отряда "Легион-СПАС" Татьяна Гроза.

Напомним, 23 октября 21-летний житель Челябинска, страдающий аутизмом, вышел из машины родителей, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. На поиски парня был брошен личный состав полиции — двести полицейских и слушателей центра профессиональной подготовки. Вышли на улицы и неравнодушные жители города.