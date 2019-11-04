Актёр "Квартета И" Леонид Барац развёлся со второй женой

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Фото © Instagram/@lesha_barats

Ранее он больше 20 лет был женат на актрисе Анне Касаткиной, которая родила ему двух дочерей.

Российский актёр, участник "Квартета И" Леонид Барац развёлся со второй женой Анной Моисеевой, сообщает StarHit.

— Это была Лёнина инициатива. Всё уже давно шло к финальной точке, ведь семью очень трудно сохранить, разрываясь на две страны. Аня так и не решилась перебраться в Москву, а он, конечно, не поедет жить в Киев. Гостевой брак изжил себя, рассказали знакомые пары.

Напомним, это был второй брак актёра, закончившийся разводом. До него он больше 20 лет был женат на актрисе Анне Касаткиной, которая родила ему двух дочерей — Елизавету и Еву. По словам самого актёра, со следующей супругой Анной он познакомился ещё будучи в первом браке.

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