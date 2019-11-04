Актёр "Квартета И" Леонид Барац развёлся со второй женой

Российский актёр, участник "Квартета И" Леонид Барац развёлся со второй женой Анной Моисеевой, сообщает StarHit.
— Это была Лёнина инициатива. Всё уже давно шло к финальной точке, ведь семью очень трудно сохранить, разрываясь на две страны. Аня так и не решилась перебраться в Москву, а он, конечно, не поедет жить в Киев. Гостевой брак изжил себя, — рассказали знакомые пары.
Напомним, это был второй брак актёра, закончившийся разводом. До него он больше 20 лет был женат на актрисе Анне Касаткиной, которая родила ему двух дочерей — Елизавету и Еву. По словам самого актёра, со следующей супругой Анной он познакомился ещё будучи в первом браке.
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