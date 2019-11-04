Директор Maruv объяснил, почему она стала лучшей певицей от России на премии MTV

По словам Фельдмана, в 2017 году произошла такая же история с другим украинским исполнителем — Иваном Дорном.

Выдвижение певицы Maruv на премию MTV от MTV Russia не означает связи артистки с российским телеканалом. Об этом заявил её концертный директор Кирилл Фельдман в беседе с "360".

— Номинация звучала "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношения к лучшей артистке из России, — сказал Фельдман.

Также он вспомнил аналогичную историю с украинским певцом Иваном Дорном, который в 2017 году также получил премию MTV.

В этом году с Maruv произошла другая история, гораздо более скандальная. После победы на отборочном конкурсе Евровидения национальная общественная телерадиокомпания Украины навязала ей кабальные условия контракта, в результате чего артистка отказалась ехать на конкурс, после чего в её адрес начали задавать провокационные вопросы о Крыме.

Напомним, на премии MTV Europe Music Awards, которая проходила в Севилье, также отметили певиц Билли Айлиш и Тейлор Свифт.