Асмус рассказала о травле из-за съёмок в эротической сцене: Добиваются развода

Актриса Кристина Асмус пожаловалась, что после съёмок в эротической сцене на неё обрушилась волна критики. Об этом она рассказала в "Инстаграме".
По её словам, хейтеры атакуют страницу её дочери, пытаются добиться её развода с юмористом Гариком Харламовым, лишить девушку родительских прав и занизить рейтинг фильма "Текст". Асмус посетовала, что все эти люди не могут объединиться для чего-то хорошего и "тратят свою жизнь на эту дичь".
— Отслеживают все наши публикации, интервью, эфиры, создают график хейтерства, меняют тактики и имеют собственные статистики, придумывают истории и делают вбросы в прессу, — написала она.
Поделившись своей проблемой, она призвала подписчиков игнорировать ненавистников, ведь "им отчёт сдавать надо и диссертацию по троллингу писать".
Ранее супруг Асмус, 38-летний шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов, заявил, что гордится постельными сценами с участием жены в скандальном фильме "Текст". Он отметил, что если из всего фильма зрителей заинтересовали только сцены секса, то им стоит знать, что они, скорее всего, абсолютно не поняли картину.
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