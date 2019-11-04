Ким Чен Ын хочет встретиться с Трампом до конца года

Также не исключается, что северокорейский лидер до конца года успеет побывать и в Китае.

Лидер КНДР Ким Чен Ын решил встретиться с президентом США Дональдом Трампом в декабре. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Предполагается, что в конце ноября — начале декабря Пхеньян и Вашингтон возобновят переговоры для организации встречи своих лидеров. Также не исключён визит руководителя КНДР в Китай.

В сентябре Дональд Трамп заявил о своём намерении встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года. Ранее, 30 июня, государственные лидеры встретились на границе двух Корей. В ходе диалога американский президент пригласил своего коллегу посетить Белый дом.