В Новосибирске пенсионерка упала в яму с кипятком

Родственница рассказала, что в результате инцидента потерпевшая получила ожог 40% поверхности тела.

В Новосибирске пожилая женщина 2 ноября упала в яму с кипятком, образовавшуюся при прорыве трубы. Об этом порталу "Новосибирск онлайн" рассказала Татьяна, внучка потерпевшей.

— В субботу вечером в Кировском районе около частного дома прорвало отопление. Улица освещается плохо, бабушка 89 лет подошла и провалилась в кипяток. Ожог более 40% тела, — уточнила она.

Рядом оказалась соседка, она и ещё одна прохожая вытащили пенсионерку из ямы, но пока вытаскивали, сломали ей руку.

Сейчас бабушка находится в реанимации. Врачи, зафиксировавшие у неё ожоги второй и третьей степени, оценивают её состояние как тяжёлое.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили информацию о происшествии. В ведомстве рассказали, что выясняют причину инцидента.