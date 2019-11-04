В Новосибирске пенсионерка упала в яму с кипятком

В Новосибирске пожилая женщина 2 ноября упала в яму с кипятком, образовавшуюся при прорыве трубы. Об этом порталу "Новосибирск онлайн" рассказала Татьяна, внучка потерпевшей.
— В субботу вечером в Кировском районе около частного дома прорвало отопление. Улица освещается плохо, бабушка 89 лет подошла и провалилась в кипяток. Ожог более 40% тела, — уточнила она.
Рядом оказалась соседка, она и ещё одна прохожая вытащили пенсионерку из ямы, но пока вытаскивали, сломали ей руку.
Сейчас бабушка находится в реанимации. Врачи, зафиксировавшие у неё ожоги второй и третьей степени, оценивают её состояние как тяжёлое.
В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили информацию о происшествии. В ведомстве рассказали, что выясняют причину инцидента.
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