В калининградской школе детей на урок зовут классической музыкой — видео

"Потом вырастут, придут в оперу Чайковского послушать, и первая мысль: "Блин, я ж домашку не сделал!" – шутят в местной администрации.

В новой школе Калининграда учеников о начале и конце уроков оповещают с помощью классической музыки, а не стандартного звонка. Об эксперименте рассказала пресс-служба администрации города.

— А потом вырастут, придут в оперу Чайковского послушать, и первая мысль: "Блин, я ж домашку не сделал!" — шутят в администрации.

По данным паблика "Типичный Калининград", в следующей четверти руководство школы обещает "сменить пластинку" и выбрать для учеников что-нибудь новенькое.

Музыкальный эксперимент проходит в самой большой школе города — 57-й. Её открыли в сентябре нынешнего года. В День знаний за парты сели более 1700 детей, в том числе 355 первоклассников.

А вот в красноярской школе № 32 совсем другие музыкальные вкусы: там детей на уроки зазывают Дима Билан, Егор Крид, Александр Ревва, а также группы "Би-2" и "Кино".