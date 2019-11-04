Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском

Сегодня сорвался очередной этап развода сил, ДНР обвинила в этом ВСУ, которые никак не отреагировали на запущенный сигнал готовности.

Командующий операцией Объединённых сил Украины Владимир Кравченко заявил, что разведение сил в посёлке Петровское пройдёт 8 ноября.

— Мы уже направили письмо ОБСЕ, 7 [ноября] приступаем, 8-го практически разводимся [развод сил], если не будет нарушений режима тишины, — сказал Кравченко на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. Позднее в Золотом оно всё же произошло. Сегодня в Петровском сорвался очередной развод сил. В этом ДНР обвинила Украину, которая никак не отреагировала на запущенный сигнал готовности.