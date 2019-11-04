Устроивший бойню в Забайкалье срочник не раз направлял оружие на сослуживцев

Отмечается, что Шамсутдинов часто получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший бойню в воинской части в Забайкалье, имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на социально-психологическую характеристику личности рядового.

— Неоднократно получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности с оружием во время учебно-боевых упражнений. Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев, — говорится в документе.

25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный Забайкальского края. Восемь человек погибли, ещё двое были ранены. Сам Шамсутдинов был обезврежен на месте.

Одной из возможных и самых вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, и неуставные отношения в части. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата просто довели неуставные отношения, предварительно подтверждала и комиссия Минобороны РФ. Сам Шамсутдинов отказался обжаловать арест.