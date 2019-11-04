В Ингушетии открылся первый виртуальный концертный зал — видео

Теперь жители региона смогут стать полноправными зрителями любого из проходящих в стране выступлений.

В Республике Ингушетия в рамках акции "Ночь искусств" открыли первый виртуальный концертный зал. Лайф публикует кадры с места события.

— Открытие зала мы решили приурочить к всероссийской акции "Ночь искусств". В рамках акции показ будет совершенно бесплатным для всех, кто его посетит в этот день, — заявила начальник отдела искусств и досуговой деятельности Минкультуры Ингушетии Макка Куртоева.

Теперь местные жители смогут стать зрителями любого из проходящих в стране концертов отечественных артистов. Так, можно будет увидеть выступление государственного академического хореографического ансамбля "Берёзка" имени Н.С. Надеждиной в прямом эфире из Концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии.

Идея создания виртуальных концертных залов реализуется Минкультом РФ с 2014 года. В рамках нацпроекта "Культура" к 2024 году число подобных залов в разных городах страны должно вырасти до 500. В "Ночь искусств" такие площадки появились в семи регионах.