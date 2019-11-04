Бузова получила леща от ростовских фанатов и похвасталась этим в Instagram

Певица подчеркнула, что у неё самые лучшие поклонники, которые всегда о ней заботятся.

Певица Ольга Бузова опубликовала видео в "Инстаграме", в котором рассказала о подаренном ростовскими поклонниками леще.

— Посмотрите, что мне привезли! Я обещаю довезти это до дома. Боже, вы понимаете, что это?! Это рыбка, это лещ! Это так вкусно! Вы не представляете, какой это запах, — поделилась впечатлениями Ольга.

Певица отметила, что у неё самые хорошие поклонники, которые всегда заботятся о ней. Впрочем, сама Бузова иногда негативно удивляет их. Так, недавно артистка опубликовала фото в наряде, которое ужаснуло фанатов.