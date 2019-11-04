В Швейцарии жестоко убили личного парикмахера Роналду

Стилист был весьма известен и работал не только с нападающим туринского "Ювентуса", но и с другими знаменитостями.

В швейцарском отеле зарезали парикмахера португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание Mundo deportivo.

⚠️ El peluquero de Cristiano Ronaldo, brutalmente asesinado en un hotel de Suiza

▪️ El cadáver de Ricardo Marques Ferreira fue encontrado el día 2 de noviembre https://t.co/3hRhjDIxGe — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 3, 2019

Тело 40-летнего Рикардо Маркеса Феррейру 2 ноября обнаружила горничная, которая должна была прибраться в номере. Когда она вошла, мёртвый мужчина лежал на кровати, а в комнате стоял сильный запах алкоголя. Женщина утверждает, что на теле было множество ножевых ранений.

Издание отмечает, что парикмахер был весьма известен и работал не только с нападающим туринского "Ювентуса", но и с другими знаменитостями. Правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия и пытаются найти возможного убийцу.