В Швейцарии жестоко убили личного парикмахера Роналду

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Фото © Mundo deportivo

Стилист был весьма известен и работал не только с нападающим туринского "Ювентуса", но и с другими знаменитостями.

В швейцарском отеле зарезали парикмахера португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание Mundo deportivo.

Тело 40-летнего Рикардо Маркеса Феррейру 2 ноября обнаружила горничная, которая должна была прибраться в номере. Когда она вошла, мёртвый мужчина лежал на кровати, а в комнате стоял сильный запах алкоголя. Женщина утверждает, что на теле было множество ножевых ранений.

Издание отмечает, что парикмахер был весьма известен и работал не только с нападающим туринского "Ювентуса", но и с другими знаменитостями. Правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия и пытаются найти возможного убийцу.

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