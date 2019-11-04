Убитая и сожжённая нижегородцами беременная девушка ждала двойню

Один из мужчин скрылся из квартиры по пожарной лестнице, заявив очевидцам, что в квартире никого нет.

Убитая в Нижнем Новгороде беременная девушка, квартиру с телом которой затем подожгли, ждала двойню. Она была на пятом месяце беременности, когда из-за конфликта её зарезали двое знакомых, сообщил Лайфу источник.

Напомним, два нижегородца выпивали в квартире знакомой, после чего между ними возник конфликт и мужчины зарезали беременную девушку. Чтобы скрыть улики, они подожгли квартиру с её телом.

Один из двух убийц спустился из горящей квартиры по пожарной лестнице и заявил очевидцам, что там никого нет.

Подозреваемые уже задержаны и арестованы.