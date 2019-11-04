Убитая и сожжённая нижегородцами беременная девушка ждала двойню

Убитая в Нижнем Новгороде беременная девушка, квартиру с телом которой затем подожгли, ждала двойню. Она была на пятом месяце беременности, когда из-за конфликта её зарезали двое знакомых, сообщил Лайфу источник.
Напомним, два нижегородца выпивали в квартире знакомой, после чего между ними возник конфликт и мужчины зарезали беременную девушку. Чтобы скрыть улики, они подожгли квартиру с её телом.
Один из двух убийц спустился из горящей квартиры по пожарной лестнице и заявил очевидцам, что там никого нет.
Подозреваемые уже задержаны и арестованы.
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