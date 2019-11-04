Медведев ответил Лукашенко на слова о чужих войнах

Глава правительства удивился словам белорусского президента и заявил, что нельзя бросать тень на подвиг наших предков.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что недопустимо называть участием в "чужих войнах" защиту своих земель от иностранных захватчиков. Так глава Правительства РФ прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что белорусов постоянно втягивали в войны начиная с 1812 года.

— Мне кажется, что ни в коем случае мы не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, жили на территории современных России, Белоруссии, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Премьер добавил, что "наши отцы и деды защищали свою землю", поэтому "это не участие в чужих войнах". Медведев отметил, что ему странно слышать подобные слова, особенно в День народного единства — праздник, который отмечается в память об освобождении России от иностранных интервентов.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда находилась "под чьей-то плёткой", поэтому часто страдала от чужих войн как в XIX, так и в ХХ веке.