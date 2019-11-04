Рязанская область вводит тесты на наркотики для школьников и студентов

Процедура будет проводиться конфиденциально и с официального согласия начиная с 13 лет.

В Рязанской области вводят повсеместное тестирование школьников и студентов на наркотики. Сейчас создаётся соответствующая нормативная база, сообщает "62ИНФО".

— Тестирование подростков в принципе не ново. Теперь появляется межведомственное взаимодействие: проводить тестирование будет не только Минздрав, но и Министерство образования. Плюс в обязательном порядке добавляется работа с психологами, осмотр психиатром-наркологом, — рассказал врач-нарколог областного наркодиспансера Андрей Тарасов.

Тестирование будет проводиться ежегодно начиная с возраста 13 лет. От него можно будет отказаться, так как оно будет проводиться только с официального разрешения. За детей до 15 лет будут решать их родители, после 15-летия школьники и студенты будут делать выбор сами.

Также уточняется, что процедура будет проводиться строго конфиденциально. А при выявлении употребления запрещённых веществ с самим подростком будут проводиться "лечебно-диагностические" мероприятия, а с учебным заведением — "коррекционные профилактические".

Родители школьников положительно оценили идею тестирования.