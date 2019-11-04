Путин подписал закон, упрощающий режим торговли между РФ и Южной Осетией

Это решение будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами.

Президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию протокола, вносящего изменения в межправительственное соглашение с Южной Осетией о режиме торговли товарами. Текст документа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняется, изменения упростят экспорт российских нефтепродуктов в эту страну. Теперь при вывозе низкооктанового бензина, дизтоплива и битума из РФ их не будут облагать вывозными таможенными пошлинами. При этом объёмы таких беспошлинных поставок будут устанавливать каждый год. Также из протокола следует, что экспорт таких товаров будет осуществляться без применения временного таможенного декларирования.

Ожидается, что данный шаг положительно отразится на развитии торгово-экономического сотрудничества между странами.